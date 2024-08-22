В Волгоградской области после атаки БПЛА возник пожар на военном объекте

В ночное время в Волгоградской области были зафиксированы попытки проникновения беспилотных летательных аппаратов.

Согласно информации, распространенной через официальный Telegram-канал районной администрации, системы противовоздушной обороны успешно отразили данную атаку.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что инцидент произошел в районе населенного пункта Мариновка. По его словам, большинство БПЛА было нейтрализовано силами ПВО Министерства обороны РФ.

В результате падения одного из беспилотников на территории объекта, принадлежащего Министерству обороны, возникло возгорание. Несмотря на инцидент, сообщений о пострадавших не поступало.