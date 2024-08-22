news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 22 августа 2024 07:53

В Волгоградской области после атаки БПЛА возник пожар на военном объекте

Скопировать ссылку

В ночное время в Волгоградской области были зафиксированы попытки проникновения беспилотных летательных аппаратов.

Согласно информации, распространенной через официальный Telegram-канал районной администрации, системы противовоздушной обороны успешно отразили данную атаку.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что инцидент произошел в районе населенного пункта Мариновка. По его словам, большинство БПЛА было нейтрализовано силами ПВО Министерства обороны РФ.

В результате падения одного из беспилотников на территории объекта, принадлежащего Министерству обороны, возникло возгорание. Несмотря на инцидент, сообщений о пострадавших не поступало.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.
#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100