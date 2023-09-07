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В Волгоградской области был сбит украинский беспилотник
В Волгоградской области был перехвачен и нейтрализован беспилотник. Об этом в телеграм-канале области рассказал губернатор региона Андрей Бочаров.
По его информации, в результате ни один гражданский объект поврежден не был, равно как и военный. Никто не пострадал.
Напомним, что это не первый удар украинских беспилотников по регионам РФ сегодня. Так, утром ВСУ атаковали дронами Энергодар в Запорожской области. Также прошлой ночью российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Ростовской области
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