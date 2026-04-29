В Волгограде убийцу судьи приговорили к 22 годам лишения свободы, сообщает ТАСС. Мужчину признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, незаконном изготовлении и хранении оружия, а также умышленном повреждении имущества.

«По совокупности назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – постановил судья.

Осужденного также обязали заплатить штраф 120 тысяч рублей и ограничили свободу на один год. Кроме того, он должен выплатить матери и двоим детям убитого по 2 млн рублей, жене – 1,5 млн, а также возместить ущерб имуществу и оплатить расходы на похороны убитого.

Тело судьи Василия Ветлугина было обнаружено в августе 2025 года недалеко от Камышинского городского суда, где он работал. Предполагаемый убийца Сергей Кибальников признал свою вину после задержания.