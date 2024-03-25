В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы

Самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Стамбул, совершил в Волгограде вынужденную посадку, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что рейс посадили из-за деструктивного поведения одного из пассажиров.

По данным агентства, пассажира сняли с рейса и передали полиции, а самолет готовится к вылету в пункт назначения.