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В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы
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Самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Стамбул, совершил в Волгограде вынужденную посадку, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что рейс посадили из-за деструктивного поведения одного из пассажиров.
По данным агентства, пассажира сняли с рейса и передали полиции, а самолет готовится к вылету в пункт назначения.
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