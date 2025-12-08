В Волгограде организовали ПВР для жителей поврежденных при атаке БПЛА домов

В Волгограде упали обломки украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, силы ПВО ночью отражали атаку беспилотных летательных аппаратов на Волгоградскую область.

Как сообщает РИА Новости, пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента. Приведены в готовность пункты временного размещения.

По предварительной информации, никто не пострадал.