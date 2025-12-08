news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 8 декабря 2025 09:32

В Волгограде организовали ПВР для жителей поврежденных при атаке БПЛА домов

Читайте нас в
Телеграм

В Волгограде упали обломки украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, силы ПВО ночью отражали атаку беспилотных летательных аппаратов на Волгоградскую область.

Как сообщает РИА Новости, пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента. Приведены в готовность пункты временного размещения.

По предварительной информации, никто не пострадал.

#бпла #атака БПЛА
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

7 декабря 2025
По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

7 декабря 2025