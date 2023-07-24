Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Волгограде на туристку возбудили дело из-за осквернения памятника «Родина-мать»
В Волгограде на 23-летнюю жительницу Самары завели уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как указано в сообщении, 21 июля девушка, находясь на месте захоронения на территории объекта культурного наследия «Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане» совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых разместила в интернете.
Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, указали в пресс-службе надзорного ведомства.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа