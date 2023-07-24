В Волгограде на туристку возбудили дело из-за осквернения памятника «Родина-мать»

В Волгограде на 23-летнюю жительницу Самары завели уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как указано в сообщении, 21 июля девушка, находясь на месте захоронения на территории объекта культурного наследия «Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане» совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых разместила в интернете.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, указали в пресс-службе надзорного ведомства.