Происшествия 15 марта 2026 09:31

В Волгограде беспилотник повредил многоквартирный дом

В Волгограде дрон попал в многоквартирный дом, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом по адресу ул. им. Владимира Петровского, 4. Выбиты стекла в отдельных квартирах. Пострадавших нет», – написал он в Телеграм-канале.

Бочаров поручил экстренным службам уточнить масштабы повреждений, ликвидировать последствия и подготовить пункты временного размещения.

По данным Минобороны, с 21.00 14 марта до 07.00 15 марта системы ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских дронов над регионами России, включая Волгоградскую область и Москву. Среди них – 20 аппаратов, летевших на Москву.

В топе
Шииты против сатанизма: религиозные корни войны Ирана с Израилем и США

14 марта 2026
На 99-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

14 марта 2026
