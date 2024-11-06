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В Волгоград доставили 21-летнего пособника мошенников из Казани
Полицейские Волгоградской области задержали 21-летнего жителя Татарстана, подозреваемого в причастности к хищению 1,3 млн рублей у 76-летней волгоградки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
В конце сентября пенсионерка обратилась в полицию, обнаружив списание денег со своего счета. По этому факту возбуждено уголовное дело.
Полицейские установили, что операции проводились в Татарстане, и задержали 21-летнего местного жителя, участника организованной группы мошенников. В его функции входил контроль за деятельностью так называемых дропперов – тех, кто предоставляет аферистам за вознаграждение свои банковские карты для вывода денег. При обысках в квартире казанца нашли множество мобильных телефонов и банковских карт.
Подозреваемый доставлен в Волгоград и заключен под стражу.
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