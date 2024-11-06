В Волгоград доставили 21-летнего пособника мошенников из Казани

Полицейские Волгоградской области задержали 21-летнего жителя Татарстана, подозреваемого в причастности к хищению 1,3 млн рублей у 76-летней волгоградки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В конце сентября пенсионерка обратилась в полицию, обнаружив списание денег со своего счета. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили, что операции проводились в Татарстане, и задержали 21-летнего местного жителя, участника организованной группы мошенников. В его функции входил контроль за деятельностью так называемых дропперов – тех, кто предоставляет аферистам за вознаграждение свои банковские карты для вывода денег. При обысках в квартире казанца нашли множество мобильных телефонов и банковских карт.

Подозреваемый доставлен в Волгоград и заключен под стражу.