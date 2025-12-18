В Волгодонске задержали студентку, готовившую теракт около здания администрации

В Волгодонске Ростовской области задержали студентку колледжа, которая должна была доставить рюкзак со взрывчаткой ко входу в городскую администрацию для передачи его чиновнику.

Как сообщает ТАСС, девушка рассказала, что рюкзак она достала из тайника около СНТ «Ветеран» на окраине Волгодонска.

К 13.00 она должна была его доставить до места, но ее задержали в 12.30 с самодельным взрывным устройством мощностью 10 кг.

Выяснилось, что около месяца назад девушка стала очередной жертвой интернет-мошенников. В действительности она могла стать «террористкой - смертницей».