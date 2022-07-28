В Волге в РТ нашли тело мужчины, который утонул после столкновения моторки и катера

пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Водолазы ЗПСО №2 обнаружили в 150 метрах от острова Золотой Зеленодольского района республике в Волге тело 75-летнего мужчины, который накануне выпал за борт после столкновения моторки и катера. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне в Зеленодольском районе республики на Волге столкнулись моторная лодка и катер. В результате происшествия за борт выпал пожилой мужчина.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ



