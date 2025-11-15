В волейбольной Суперлиге прошло восемь туров: удержит ли лидерство ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Женский волейбольный клуб из Казани «Динамо-Ак Барс» продолжает уверенное шествие с прошлого сезона. В данный момент основным соперником татарстанской команды является «Заречье-Одинцово» из подмосковья. Действующий чемпион «Локомотив» пока лишь четвертый. Об этих и других изменениях в Суперлиге – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: dinamo-kazan.com

«Динамо-Ак Барс» на первом месте

Женская волейбольная команда из Казани «Динамо-Ак Барс» на первом месте в Суперлиге. Девушки вели беспроигрышную семиматчевую серию, но уступили накануне в последней встрече «Уралочке-НТМК» в Нижнем Тагиле. При этом на счету казанских спортсменок 21 очко. По этому показателю они сравнялись с их ближайшими преследовательницами «Заречьем-Одинцово» из Подмосковья. Оппонентки пока на второй строчке по разнице сетов.

По итогам прошлого сезона турнирную таблицу предварительного этапа возглавляли спортсменки из Татарстана. Следом на целых 10 очков от них отставал «Локомотив К» из Калининградской области. А в серии плей-офф казанское «Динамо» уступило железнодорожницам в серии 3:2. Также в первой пятерке завершили свои выступления по итогам прошлого сезона третьими - «Ленинградка» (Санкт-Петербург), четвертыми - «Динамо М» (Москва), а замкнули первую пятерку «Заречье-Одинцово» (Московская область). Последними из 14 команда шли «Омичка» (Омская область) и «Спарта» (Нижний Новгород) – они проигрывали всем подряд в сезоне-2024/25.

На старте нынешнего чемпионата казанская команда пока свой статус лидера подтверждает. Так же на ведущие позиции пытается пробиться «Локомотив». Больше всего в начале сезона удивляет своими выступлениями саратовский «Протон». В текущем розыгрыша он на пятом месте. В прошлом году команда закрепила за собой роль крепкого середняка, остановившись на десятом месте.

Фото: dinamo-kazan.com

Первое поражение казанских спортсменок на старте чемпионата

Казанские волейболистки весьма уверенно стартовали в нынешнем чемпионате. Татарстанские спортсменки в недавней встрече обыграли действующего чемпиона Суперлиги - «Локомотив». Кто же думал, что матч в гостях против середняка предыдущего чемпионата «Уралочки» доставит «казаночкам» столько хлопот. Встреча завершилась четырьмя сетами.

Первый отрезок в матче остался за гостями. Подопечные Зорана Терзича почувствовали некоторую несобранность в начале встречи в действиях своих оппоненток и поймали их на блоках, не давая пройти уральскому нападению. Все кардинально поменялось во втором сете. «Уралочка» усложнила подачу - это доставило определенные проблемы казанкам. После чего хозяева начали подключать быстрые атаки, с которыми гости не могли справиться. В итоге нижнее-тагильская команда повела в счете, но «Динамо» удалось сравнять. В этот момент у «Уралочек» проснулась спортивная злость и они поднажав все-так отыграли партию.

В третьем сете казанские волейболистки поменяли сценарий, начали сильнее атаковать и ушли в отрыв. Это ненадолго усмирило уральских соперниц, которые никак не хотели сдаваться и отпускать оппоненток вперед. Сначала «Уралочка» сравняли счет, а затем под завершение партии вырвала инициативу. В заключительном отрезке матча гости не собирались упускать из рук выигранное преимущество. Счет оставался равным до середины партии. После чего обе команды пустились в борьбу за победу и шли очко в очко. Точнее в этот день были хозяева. «Уралочке» было непросто, но она удержала трудовую победу.

В этом поединке «Уралочка» настраивалась на игру против лидера, а в «Динамо-Ак Барс» видимо немного недооценили своих соперниц, что привело к первому поражению в сезоне. Возможно казаночки просто устали удерживать серию побед и дали себе передохнуть, правда не совсем в подходящий момент, когда оппонентки наступают на пятки.

Ближайшую встречу «Динамо-Ак Барс» проведет против «Омички», которая в данный момент идет в середине турнирной таблице на 9 месте с 9 очками и отстает от первого места на целых 12 очков. В активе омской команды три победы против четырех поражений.

Фото: uralochka-vc.club

Уверенная победа подмосковного «Заречья» позволило приблизиться к «Динамо-Ак Барсу»

Подмосковная команда «Заречье-Одинцово» является обладателем бронзовых медалей Кубка России-2025. Интересный факт «Заречье» во втором туре, как и казанская команда в последней встрече, оступилось в матче против «Уралочки-НТМК». Счет завершился в пользу нижне-тагильской команды (3:0). Однако это поражение не отразилось на общей картине выступлений подмосковного коллектива и они продолжили свое уверенное шествие в чемпионате шестью победами к ряду. Они даже обыграли действующего чемпиона «Локомотив» в предыдущем туре (3:1).

Последняя встреча против саратовского «Протона» дома для «Заречья» стала победной. Хозяева начали с хорошей подачи и надежной игры на блоке. Однако оторваться далеко вперед им не позволили гости. Все же в середине партии инициатива осталась за принимающей стороной. А вот под конец сета гости ненамного вырвались вперед, но последнее слово все же осталось за хозяйками встречи.

Во втором отрезке в матче несмотря на неточности в своей игре «зареченки» все же оказались впереди. Ошибки были и у хозяев, так что в концовке партии саратовская команда оказалась не просто впереди, но и сравняла счет в серии. В третьем сете подмосковная команда ускорили передачу и игру и уверенно записала партию на свой счет. В начале заключительной партии гости шли впереди, но хозяева не отпустили их далеко в отрыв. Последние минуты в партии были решающими и могли продлить матч до пяти сетов или завершиться. В конечном итоге «Заречье» пересилило оппоненток, не дав им отобрать преимущество на последних минутах.

В 9 туре «Заречье-Одинцово» сыграет в Санкт-Петербурге против дебютанта нынешнего сезоне «Корабелки». Новичок Суперлиги идет на седьмом месте с 11 очками и опережает московское «Динамо».

Фото: zarechie-odintsovo.ru

Удивляют «Уралочка» и «Протон». Уступает действующий чемпион «Локомотив», и один из номинальных лидеров «Динамо»

В какой-то степени «Уралочку» можно назвать грозой фаворитов нынешнего чемпионата. В текущем сезоне средняя по уровню команда пробилась в лидеры и идет на третьем месте. На счету нижне-тагильской команды 5 побед в 8 встречах и 3 поражения от «Ленинградки», «Протона» и московского «Динамо». Во всех трех матчах серии завершились с одинаковым счетом (3:2), что характеризует нижне-тагильскую команду весьма боевитой. Она доставляет немало неудобств своим соперницам в тот момент, когда оппонентки расслабляются. На сегодняшний день «Уралочка» обходит в турнире действующего чемпиона калининградский «Локомотив» на два очка.

При этом «Локомотив» с 16 очками идет следом на четвертом месте и в его активе также 5 побед и три поражения от «Енисея» (3:2), «Динамо-Ак Барса» (3:0) и «Заречье-Одинцово» (3:1). Причины столь неудачного старта калининградок в первую очередь в омоложении состава. Из аренды в этом году вернулись несколько молодых спортсменок заменившие опытных игроков прошлого сезона. К примеру, команду покинула Эбрар Каракурт, которая являлась лучшим бомбардиром лиги на протяжении двух последних сезонов. После окончания сезона по семейным обстоятельствам ушла основная связующая Татьяна Дмитриева. Еще один минус, который пока не переходит в плюс подопечных Андрея Воронкова это не совсем удачная игра на блоках.

Стоит упомянуть и о московском «Динамо», которое в октябре покинул главный тренер Ришат Гилязутдинов. По мнению руководства у наставника были устаревшие взгляды на тренировочный процесс и его деятельность не приносила результата. Однако после отставки пока мало что поменялось. Московская команда находится на 8 месте с 7 очками и сравнялась по этому показателю с «Тулицей» и «Омичкой».

«Протон» добравшийся в этом сезоне до пятой строчки в турнирной таблице женской волейбольной Суперлиги уступил в четырех встречах из восьми. В этом году саратовская команда сильнее середняков, но пока уступает в очных встречах фаворитам «Динамо-Ак Барсу» (3:1) и «Заречье-Одинцово» (3:1). Успех выступлений саратовчан можно объяснить некоторыми предпосылками. В начале сезона клуб пополнили несколько новых игроков, а также появились легионеры в лице диагонального итальянки Терри Энвеонву. Кроме того, наставник «Протона» Юрий Маричев активно использует скамейку запасных для универсальности и глубины состава, что также укрепляет мотивацию в команде.