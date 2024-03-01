В вокальном конкурсе-фестивале «Балачак» можно спеть на разных языках

Фото: © «Татар-информ», Рамил Гали

До 25 марта идет прием заявок на участие в IV Международном вокальном конкурсе-фестивале «Балачак», гала-концерт состоится 5 мая в культурном центре «Сайдаш». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали организаторы конкурса.

В конкурсе-фестивале «Балачак» могут принять участие дети в возрасте от 5 до 18 лет, участие бесплатное. Впервые конкурс прошел в 2021 году. За три года на сцене фестиваля выступили 2038 творческих коллективов и вокалистов из разных уголков России: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Курска, Коломны, Самары, Магнитогорска, Тамбова, Новороссийска, Красноярска, Екатеринбурга, Челябинска, Свердловска, Ухты и др. В 2024 году заявки принимаются до 25 марта.

Первый отборочный тур пройдет в режиме онлайн 15-16 апреля. Второй этап состоится 3-4 мая в Казани. Финал конкурса - церемония награждения лауреатов и победителей состоится 5 мая в культурном центре «Сайдаш». Председатель жюри - певица, вокалистка, педагог с 25-летним стажем, автор хитов, эксперт вокального шоу «А ну-ка, все вместе» на канале «Россия 1» (1-2 сезоны), член жюри многочисленных вокальных конкурсов Дина Мигдал.

«Этот конкурс в этом году пройдет в четвертый раз. Из года в год мы стараемся сделать его лучше, интереснее, приглашаем в гости известных артистов, среди которых звезды как татарстанского, так и федерального уровня. Если в прошлом году поступило более тысячи заявок, то в этом году мы надеемся получить еще больше», - сказал учредитель и директор благотворительного фонда «Помощь рядом» Радик Абдрахманов.

По его словам, для детей готовят качественную программу, организуют интересные экскурсии по городу Казани, комплексу «Туган авылым».

«Хочу напомнить, что в конкурсе могут принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья в равной степени со здоровыми детьми. Среди них есть талантливые, творческие дети. Главный приз - съемка клипа. Мы поставили задачу, чтобы дети снимались в клипе вместе со звездой татарской эстрады. Я сделаю все, чтобы наши артисты поддержали детей», - сказал он.

В рамках конкурса будут организованы мастер-классы как для детей, так и для педагогов.

«Для оценки участников были приглашены лучшие вокалисты страны, с учетом этого мы проводим круглые столы для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Вообще, «Балачак» - это еще и праздник для детей, где они общаются, учатся друг у друга чему-то, знакомятся, получают полезную информацию. Я считаю, что это положительно влияет на развитие наших детей», - считает Абдрахманов.

О развитиии детских вокальных школ рассказала член жюри конкурса, почетный работник образования РТ Резеда Валеева.

«Детская вокальная школа сейчас очень развита, потому что возможности есть, вокалисты организуют мастер-классы в отдельных школах. Для экспертов просмотр видеозаписей участников онлайн-этапа и отбор лучших - большая ответственность. Среди экспертов - артисты, актеры, режиссеры, педагоги. Они рассматривают не только голосовые возможности участника, но и актерское мастерство, творческий потенциал ребенка. Также среди членов жюри можно будет увидеть таких известных музыкантов российского уровня, как Данил Плужников, Дениза Хекилаева, Владимир Шнитко», - сказала Валеева.

По ее словам, песни можно исполнять на разных языках, нет никаких ограничений.

«Работы принимаются в номинациях “эстрада”, “народные песни”, “поп-фолк”. Всего необходимо было подготовить две песни: одну песню в первом туре и еще одну в случае прохождения во второй тур. Я хочу, чтобы этот конкурс стал стимулом для детей. Если ты любишь петь, не надо стесняться, выйти на сцену и показать свои возможности – это большая возможность. Пока поступило более 200 заявок, прием заявок продолжается», - рассказала она.

Своими мыслями о проектах поделился и завотделом по взаимодействию со СМИ и общественными организациями министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов.

«Фонд “Помощь рядом" и Радик Мухарлямович работают, проектов много, и они становятся брендами. Например, проект «Туган батыр» стал одним из брендов России. Аналогичным культурным брендом становится и "Балачак". И из районов готовятся к этому конкурсу, ждут. Проведение гала-концерта в центре «Сайдаш» является хорошей возможностью для коллективов, детей, это первый опыт восхождения на профессиональную сцену. Поэтому фестиваль очень важный. Это не просто один концерт, я бы даже сказал, что это отдельная лаборатория. Работа ведется не только с детьми, но и с педагогами», - сказал Файзрахманов.

Радик Абдрахманов поблагодарил всех за поддержку: Министерство по делам молодежи РТ, председателя Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Марата Ахметова, а также антитеррористическую комиссию в Татарстане и Минкульт РТ.

«Особая благодарность правительству Татарстана, Раису Татарстана Рустаму Минниханову», - сказал он.

Автор: Зиля Мубаракшина