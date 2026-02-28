В годы войны трудилась в колхозе: труженице тыла Валентине Макариной исполнилось 95 лет

Труженица тыла Валентина Макарина из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Валентина Степановна родилась 28 февраля 1931 года в Вологодской области. Во время войны работала в колхозе, а после войны поступила в институт. После окончания учебного заведения вышла замуж, родила детей. Работала в воинской части бухгалтером», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время Валентина Степановна чувствует себя удовлетворительно, по дому передвигается и сама себя обслуживает, может поддержать разговор. Проживает с дочерью.

Жительница Казани имеет юбилейные медали «55 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», «80 лет Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2025 года ветеран побывала на юбилейном параде Победы.