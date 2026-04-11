В войну работали на зернотоке: труженице тыла из Татарстана исполнилось 95 лет

Труженица тыла Аклима Сунгатулловна Фархутдинова из Лениногорского района Татарстана сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Аклима Сунгатулловна родилась 11 апреля 1931 года в селе Нижние Чершилы Лениногорского района в семье колхозника. Два брата <...> погибли на войне. На плечи Аклимы и ее сестры легла вся мужская работа. Работали на зернотоке, усердно выполняли план», – рассказали в пресс-службе.

После войны Фархутдинова вышла замуж и уехала в Ростовскую область, в поселок Шахты. Однако в 1950-х годах вернулась на родину, в строящийся Лениногорск. Вскоре супруги устроились на работу в нефтяную промышленность. Вместе с мужем Аклима вырастила и воспитала двух сыновей и двух дочерей.

Сейчас у Аклимы Фархутдиновой восемь внуков, одиннадцать правнуков и два праправнука.