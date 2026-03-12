В войну работала в поле: ветеран труда Анастасия Чуркина из Татарстана отмечает 96-летие

Ветерану Великой Отечественной войны Чуркиной Анастасии Константиновне из Заинского района Татарстана сегодня исполнилось 96 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Анастасия Константиновна родилась в деревне Верхний Багряж Заинского района в крестьянской многодетной семье. Когда началась война, ей было одиннадцать лет. Во время войны жила в Сармановском районе вместе с сестрой», – рассказали в пресс-службе.

В непростые военные годы молодые и пожилые люди, дети и многодетные матери, трудились в поле. Дети после обеда шли в школу. Работа была физически тяжелой и опасной, но дух людей оставался крепким благодаря взаимовыручке и поддержке друг друга.

«Дома царили беднота и голод. Люди питались картофелем, хлебом пополам с опилками, собирали грибы и ягоды в лесу. Выжить удалось благодаря вере в Победу», – добавили в пресс-службе.

После войны Анастасия уехала в Пермь, где работала разнорабочей. В 1954 году переехала в Альметьевск, где трудилась на стройке. В 1955 году вышла замуж, переехала в Заинск, участвовала в строительстве Заинской ГРЭС.

«Биография Анастасии Константиновны отражает судьбу множества женщин, девушек и подростков, чей тяжелейший труд в тылу обеспечил победу на фронте», – подчеркнули в министерстве.

Сейчас Анастасия Константиновна пользуется социальными услугами специалистов Заинского комплексного центра социального обслуживания «Радость».