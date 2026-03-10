В войну работала в колхозе: труженице тыла Лидия Маценко из Казани – 95 лет

Труженица тыла Лидия Кононовна Маценко из Казани сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Лидия Кононовна родилась 10 марта 1931 года в Кировской области, в деревне Выселки. Окончила четыре класса школы. Во время войны работала в колхозе», – рассказали в пресс-службе.

В 1960 году Лидия Маценко переехала в Казань, устроилась на работу на завод ЭВМ. Там она трудилась монтажницей до выхода в 1986 году на пенсию. Лидия Кононовна имеет дочь, двух внуков и двух правнуков.