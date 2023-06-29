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В военное время предельный возраст службы по контракту повышен до 70 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст службы по контракту в период мобилизации, военного положения или в военное время, сообщает ТАСС.
Говорится о мужчинах, которые заключат контракт с ВС РФ после того, как этот закон вступит в силу.
По данным агентства, для тех, кому присвоено звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно, предельный возраст службы в период мобилизации, военного положения или в военное время составит 70 лет. Для граждан с другим воинским званием – 65 лет.
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