В военное время предельный возраст службы по контракту повышен до 70 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст службы по контракту в период мобилизации, военного положения или в военное время, сообщает ТАСС.

Говорится о мужчинах, которые заключат контракт с ВС РФ после того, как этот закон вступит в силу.

По данным агентства, для тех, кому присвоено звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно, предельный возраст службы в период мобилизации, военного положения или в военное время составит 70 лет. Для граждан с другим воинским званием – 65 лет.