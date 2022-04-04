В военно-патриотический лагерь «Страна героев» в РТ съедутся тысяча детей со всей России

Стартовал прием заявок на участие в сменах военно-патриотического лагеря «Страна героев». Они будут проходить на базах в пяти регионах России: Кировской и Самарской областях, Татарстане, Удмуртии и Мордовии. В челнинском оздоровительном комплексе «Саулык» пройдут две смены, каждая из которых вместит в себя 500 детей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Участниками военно-исторического лагеря „Страна героев“ станут 5 тыс. детей и подростков от 12 до 17 лет, из них 1 тыс. в Татарстане. Мы примем их в Набережных Челнах, причем это будут дети как из самой республики, так и из других регионов. Участие абсолютно бесплатно. Уже сейчас можно подать свою анкету», — заявила спикер.

Проект «Страна героев» реализуется с 2019 года, но Татарстан принимает его впервые. Кондратьева выразила надежду, что он станет ежегодным.

В лагере дети смогут пройти программы по четырем направлениям: «Защитники», где будут изучаться строевая подготовка и тактика, «Хранители истории», где будут обучать поисковому движению, «Волонтеры Победы», где дети получат знания о том, как создавать свои проекты и «Медиа Победы», где будут обучать создавать патриотический контент. Для каждого из них подготовлены специальные программы, детям выдадут специальную униформу, а в конце смены будут проведены своеобразные учения, где подростки смогут продемонстрировать свою тактическую подготовку с помощью «Лазертага», пояснила руководитель дирекции военно-исторических лагерей «Страна героев», директор АНО «Агентство развития внутреннего туризма» Анастасия Киселева.

«Военно-исторический лагерь «Страна героев» – хороший и действенный инструмент в патриотическом воспитании детей и молодежи. Это первый в России лагерь, где за 14 дней ребенок учится создавать свой патриотический проект. Также мы учим детей строевой подготовке, стратегическому мышлению, создавать правильный медиаконтент и внедрять его с помощью современных технологий и как вести поисковую работу. По итогам смены будут проводиться военно-тактические учения. Одна команда будет нападать, а вторая защищать свою базу. Кроме того, мы покажем фильм, который будем снимать в течение смены», – сообщила Киселева.

Будут проведены две смены с 7 августа по 3 сентября в оздоровительном комплексе «Саулык», который включает в себя три загородных лагеря и располагается на территории национального парка «Нижняя Кама» на берегу реки, заявила начальник Управления по делам молодежи исполнительного комитета Набережных Челнов Лейсан Видинеева.

«Дети будут размещены в двухэтажных комфортабельных корпусах, полностью оборудованным по всем требованиям и нормам. Мы надеемся, что огромная инфраструктура лагеря позволит качественно реализовать программу. Сейчас идет большая подготовка. Мы готовы принять детей со всех регионов России», – добавила она.

Для того, чтобы попасть в лагерь, нужно заполнить заявку на сайте проекта. Участниками смен могут стать школьники, воспитанники кадетских классов, участники военно-патриотических объединений, школьных пресс-центров и киностудий, юные журналисты, участники региональных поисковых отрядов, юные спасатели, участники краеведческих экспедиций и отрядов.

«Все дети допущены к отбору, и будут рассмотрены все кандидаты. Больше шансов попасть у отличившихся детей: успехи в учебе, значки ГТО, активная социальная деятельность. В первую очередь, им должно быть от 12 до 17 лет, и они должны хотеть попасть в этот лагерь. В первую очередь, кадеты, участники „Волонтеров Победы“, дети, интересующиеся социальными сетями, отличники в учебе и многие другие категории детей, которые любят нашу страну и хотят принести пользу», – сообщила Анастасия Киселева.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.