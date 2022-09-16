В военно-исторических клубах Татарстана занимаются 15 тысяч подростков и студентов

18 сентября состоится реконструкция в Верхнеуслонском районе. Опытные реконструкторы из разных военно-исторических клубов РТ объединятся для участия в масштабном проекте. Все больше активных подростков и студентов, которые увлекаются историей своей родины, стремятся стать причастными к мероприятию.

«Гражданская активность очень важна и она может проявляться через добровольчество, через участие в общественных обьединениях, таких как военно-исторические клубы. В них участвуют порядка 15 тысяч молодых людей. Я хочу пригласить всех на реконструкцию, приходите с семьей и детьми, чтобы они тоже могли увидеть историю нашей страны», – сказала заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Самые крупные военно-исторические клубы в РТ это – «Казанский рубеж», «Витязь», «Цитадель» и «Белый всадник», в них опытные реконструкторы передают опыт молодым, делятся знаниями и изучают историю.

«В это воскресение состоится традиционный фестиваль, посвященный событиям боев за Казань периода гражданской войны. Они проходили на горе Соколка у Верхнего Услона, так как она являлась стратегической высотой, за нее сражались Белая и Красная армии», – поделился исполнительный директор отделения Российского военно-исторического общества в РТ Александр Александров.

На фестивале, посвященном реконструкции битвы за гору Соколку, люди смогут посмотреть и подержать оружие времен гражданской войны, поучаствовать в конкурсах, посетить фотозону, а также увидеть сражение Белой и Красной армии.