В Военкомате Татарстана опровергли фейки о службе в Войсках беспилотных систем

Михаил Захаров / «Татар-информ»

В интернете распространяются фейки о том, что спецконтракт в Войсках беспилотных систем ничем не отличается от обычного. Их в беседе с «Татар-информом» опроверг офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

«В Сети распространяется фейковая информация о том, что контракт в войсках беспилотных систем не отличается от обычного и он будет автоматически продлен. А служить якобы придется не оператором дрона, а штурмовиком. На самом деле это неправда, в спецконтракте есть отдельный пункт о том, что военнослужащего не переведут в другой род войск и служить он будет исключительно по специальности, которой его обучат. Также стоит отметить, что контракт не будет продлеваться автоматически, как только истечет его срок, человека увольняют», – рассказал Егор Горячев.

С 1 января в Татарстане до 2,9 млн рублей увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО.

Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, служба 117 открыла отдельную горячую линию, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку 4. Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.