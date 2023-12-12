В военкомате Лаишевского района рассказали о льготах и преимуществах для контрактников

Военный комиссариат города Лаишево регулярно проводит информационные мероприятия для населения. Заинтересованность в военной службе по контракту подтверждается гарантиями государства, льготами и преимуществами, предоставляемыми контрактникам, пишет «Камская Новь» со ссылкой на временно исполняющего обязанности военкома Лаишевского района Айрата Гайнуллина.

Согласно алгоритму оформления для поступления на контрактную службу необходимо предоставить медицинское освидетельствование, личные документы согласно перечню, затем пройти собеседование на пункте отбора на военную службу по контракту субьекта.

По окончании процедуры подписания контракта, добровольцу предоставляются соответствующие документы, которые позволяют ему оперативно воспользоваться выгодами и льготами. Эти льготы включают в себя возможность кредитных каникул, льготы по оплате коммунальных услуг, содействие в содержании детей в дошкольных учреждениях, медицинское обслуживание для членов его семьи, а также помощь в разрешении вопросов с судебными приставами и многие другие.

При заключении контракта добровольцы получают единовременные пособия: 195 тысяч рублей из Федерального бюджета и по 200 тысяч рублей от благотворительного фонда Лаишевского района «Помощь своим». Владеющим такими специальностями как: механик-водитель, водитель, связист выдается дополнительное пособие от Раиса РТ — 105 тысяч рублей.