В военкомате Альметьевска желающие могут оформить контракт за три часа

В Альметьевске работает пункт отбора на военную службу по контракту, предоставляющий возможность кандидату пройти оформление с личным участием не более чем за три часа.

Для успешного заключения контракта любой претендент должен иметь при себе полный пакет документов со справками из межведомственных служб.

«Сегодня в нашем пункте все процедуры максимально упрощены. Кандидат приходит на собеседование с минимальным пакетом документов. Все необходимые справки собираются специалистами военкомата», — рассказал инструктор пункта приема Владимир Туймедов.

Кандидат без очереди проходит полное медицинское обследование, которое включает посещение врачей, сбор анализов, ЭКГ, флюорографию.

«Это занимает примерно три часа, затем по результатам анализов принимается решение. Если человек годен, то с ним заключается контракт. При прохождении врачебной комиссии иногородним предоставляется жилье, до больницы довозим на машине», — пояснил Мамедов.

Вся процедура оформления при личном участии кандидата занимает от полутора до трех часов. Сбор всех необходимых документов, запросов и справок осуществляется дистанционно специалистами в течение одного-двух рабочих дней. Ранее вся процедура могла занимать до нескольких недель.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более интересными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, а каждый месяц им выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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