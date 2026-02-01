news_header_top
Происшествия 1 февраля 2026 14:16

В Водоканале рассказали о провале асфальта на Заслонова - Еники в Казани

Пресс-служба МУП «Водоканал» сообщила подробности провала асфальта, который образовался накануне на пересечении улиц Заслонова и Еники в Казани. Инцидент произошел на участке самотечного канализационного коллектора, построенного в 1980 году.

По данным предприятия, никто не пострадал. Зону провала сразу оградили. На месте работает бригада.

В Водоканале уточнили агентству, что работы на сетях канализации выполняются в потоке жидкости – воду жителям при этом не отключают.

