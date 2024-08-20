В Водоканале рассказали, когда завершатся работы в районе поселка Мирный

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Работы по перекладке водопровода в районе поселка Мирный в Казани завершатся до 30 сентября. Об этом рассказал директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков во время мероприятия «Разговоры о важном» в Доме культуры «Мирный».

«Я прошу потерпеть, отнестись с пониманием. Зато потом без аварий, без течи в колодцах будете спокойно жить ближайшие 20-30 лет. Мы планируем до 30 сентября всё закончить», – рассказал Рустам Абдулхаков.

На данный момент ведутся работы по улице Рубежная. По словам Абдулхакова, поступают многочисленные жалобы от жителей района в связи с периодическими отключениями воды. Неполадки связаны со сложностью водопроводного участка.

«Чем обусловлена сложность участка: 62 колодца, 62 переврезки – это достаточно большой объем работы», – объяснил Абдулхаков.