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В водоеме в Кемерове нашли тело шестилетнего мальчика
Тело шестилетнего мальчика, который пропал в субботу в Кемерове, найдено в водоеме недалеко от его дома, сообщает ТАСС.
Во время поисковых мероприятий тело мальчика было обнаружено в водоеме, сообщили в следственном комитете.
В прокуратуре Кемеровской области добавили, что по факту гибели ребенка проводится проверка соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.
Предварительно известно, что инцидент произошел в жилом районе Кедровка Рудничного района.
22 июля около 17:00 (13:00 мск) ребенок вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя малолетними детьми, и не вернулся. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. В поисках ребенка вместе со следователями участвовали сотрудники полиции, МЧС, волонтеры
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