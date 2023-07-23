В водоеме в Кемерове нашли тело шестилетнего мальчика

Тело шестилетнего мальчика, который пропал в субботу в Кемерове, найдено в водоеме недалеко от его дома, сообщает ТАСС.

Во время поисковых мероприятий тело мальчика было обнаружено в водоеме, сообщили в следственном комитете.

В прокуратуре Кемеровской области добавили, что по факту гибели ребенка проводится проверка соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Предварительно известно, что инцидент произошел в жилом районе Кедровка Рудничного района.

22 июля около 17:00 (13:00 мск) ребенок вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя малолетними детьми, и не вернулся. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. В поисках ребенка вместе со следователями участвовали сотрудники полиции, МЧС, волонтеры