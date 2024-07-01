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В водоемах Мариуполя обнаружили холероподобный вибрион
Холероподобный вибрион обнаружен в водоемах в черте Мариуполя, передает РИА Новости.
Под угрозой оказались некоторые участки рек Кальмиус и Кальчик, рекомендуется избегать купания в этих водоемах.
Роспотребнадзор ДНР поясняет, что такой вибрион – это не холера, он относится к кишечной инфекции, но при первых признаках заболевания все равно надо обратиться к врачу.
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