В воде одного из казанских пляжей нашли кишечную палочку

На пяти пляжах Татарстана лучше воздержаться от купания из-за качества воды. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

В Татарстане летом планируют использовать 18 пляжей, на сегодня работают 11 мест массового отдыха: пять пляжей в Казани – это «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», озера Глубокое и Большое Лебяжье – и еще по одному пляжу в Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске, Лениногорске, Заинске и Зеленодольске.

Роспотребнадзор РТ проводит мониторинг качества воды в рекреационных зонах по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям.

По результатам исследований воды, по санитарно-химическим показателям не соответствуют пляжи «Нижнее Заречье» и «Локомотив», озеро Большое Лебяжье, а также городской пляж Мензелинска. По микробиологическим показателям – пляж «Комсомольский» в Казани, в воде обнаружили кишечную палочку.

«Пробы воды, не соответствующие по вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, не зарегистрированы», – рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что администрациям районов и ответственным юридическим лицам направили предложения об установке аншлагов о запрете купания.

«В связи с тем, что качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», – заключили в пресс-службе санитарного ведомства.