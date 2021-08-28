В Вишневке открылась первая контейнерная площадка для раздельного сбора мусора

Новая площадка для накопления твердых коммунальных отходов открылась в поселке Вишневка в Советском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба регоператора ООО «УК «ПЖКХ».

«Ранее здесь стояли бункеры для сбора отходов. Водители „Газелей“ заваливали ее стройотходами. По обращению местных жителей регоператор на собственные средства построил 30-метровую контейнерную площадку для раздельного сбора. На объекте установлены 18 евроконтейнеров, три сетчатых желтых контейнера. Стоимость площадки составляет порядка 1,5 млн рублей. Администрация города обустроила подъездные пути и твердое водонепроницаемое покрытие», — сказано в сообщении.

Крышки контейнеров открываются с помощью педали. В дальнейшем регоператор намерен установить видеокамеры для «фиксации незаконных сбросов». Площадку построили в течение трех недель, и эта первая подобная точка сбора отходов ТКО. Представители ООО «УК «ПЖКХ» считают, что такие площадки должны быть обустроены по всей Западной зоне.