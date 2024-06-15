В Виннице украинец застрелил двух высмеивавших россиян блогерш

В Виннице были убиты две молодые девушки, ведущие стримы в интернете. Как сообщают РИА Новости, преступление совершил 23-летний мужчина, который оказался мужем одной из жертв.

Инцидент произошел в минувший четверг. Находясь в квартире, мужчина расстрелял из пистолета свою 18-летнюю супругу, известную в соцсетях как «Вера Пантера», а также ранил ее 19-летнюю подругу Наталью. Последняя скончалась позже в больнице.

Сам стрелок после совершенного им двойного убийства, предположительно, совершил самоубийство – его тело было обнаружено на берегу реки Южный Буг.

Согласно предварительной информации, трагедия произошла на почве личных отношений между супругами. Однако в Сети активно муссируются версии, что молодые стримерши могли стать жертвами из-за своего провокационного контента, высмеивающего россиян на фоне конфликта.