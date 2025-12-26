В викторине об истории Югры приняли участие 180 тыс. человек

Ханты-Мансийское региональное отделение «Единой России» объявило результаты викторины «Историческое наследие Югры». Участие в проекте приняли почти 180 тыс. совершеннолетних жителей округа, сообщает «ugra-news.ru».

Для прохождения теста необходимо было ответить на три вопроса, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 95-летию региона и юбилейным датам нефтегазовых месторождений.

Обладателей главных призов определили в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел. Более ста человек выиграли бытовую технику и электронику: телевизор, игровую приставку, робот-пылесос, аэрогриль и умные колонки. Также среди подарков были сертификаты на услуги местных предпринимателей, наборы брендовой одежды и сувениры.

Секретарь регионального отделения партии и председатель Думы Югры Борис Хохряков сообщил, что проект реализован при поддержке Службы по делам архивов. Он отметил высокий уровень знаний жителей: более 80% участников дали верные ответы на все вопросы.

Каждый участник викторины гарантированно получит памятные сувениры – магниты и календари с символикой 95-летия округа и партии.