В ветслужбе рассказали, почему в Татарстане дикие животные не болеют бешенством

В Татарстане в 2023-м и в начале этого года бешенства среди диких животных не выявлено. Этому способствовала работа по отстрелу лис. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Чтобы не было бешенства, по плану 10 тыс. лис должны отстреливать. Из хозрасчетных денег районные ветеринарные службы за голову лисы оплачивают 500 рублей. Другим регионам это наше новшество понравилось», – рассказал спикер.

Мотыгуллин пояснил, что без отстрела определенного количества лис проблему бешенства не решить.