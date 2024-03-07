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Общество 7 марта 2024 12:34

В ветслужбе рассказали, почему в Татарстане дикие животные не болеют бешенством

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В Татарстане в 2023-м и в начале этого года бешенства среди диких животных не выявлено. Этому способствовала работа по отстрелу лис. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Чтобы не было бешенства, по плану 10 тыс. лис должны отстреливать. Из хозрасчетных денег районные ветеринарные службы за голову лисы оплачивают 500 рублей. Другим регионам это наше новшество понравилось», – рассказал спикер.

Мотыгуллин пояснил, что без отстрела определенного количества лис проблему бешенства не решить.

#Бешенство животных
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