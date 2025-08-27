В ветеринарии РТ рассказали о правилах безопасности в условиях вспышки бешенства

В Татарстане зафиксирован рост заболеваемости бешенством среди животных, что стало причиной введения карантинных мер в ряде районов республики. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин, его слова приводит «Татарстан 24».

В течение последних двух с половиной лет в регионе не регистрировалось случаев этого заболевания, однако в 2025 году ситуация изменилась. На данный момент подтверждено 14 случаев бешенства в девяти районах Татарстана: Альметьевском, Высокогорском, Елабужском, Буинском, Сабинском, Сармановском, Камско-Устьинском, Нурлатском и Новошешминском.

Основными переносчиками вируса остаются лисы. Для предотвращения распространения инфекции ведется их отстрел, а также проводится вакцинация животных, что, как отметил специалист, считается одной из наиболее эффективных мер профилактики.

Мотыгуллин подчеркнул, что риск встречи с зараженным животным в городских условиях также сохраняется. В этой связи жителям не рекомендуется кормить бездомных собак и кошек, а также контактировать с дикими животными. В частности, нежелательно фотографироваться с белками и другими представителями фауны, которых можно встретить в городской среде.

Он также отметил, что при укусе или попадании слюны животного необходимо незамедлительно обращаться к врачу. Медики проведут вакцинацию против бешенства, которая всегда имеется в наличии, что позволяет предотвратить развитие болезни до проникновения вируса в центральную нервную систему.