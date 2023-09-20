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В ветчине бренда «Вязанка» в Якутии был обнаружен геном африканской чумы свиней
В ветчине «Столичная» бренда «Вязанка» в Якутии был обнаружен геном африканской чумы свиней. Информация об этом появилась в Telegram-канале республиканского департамента ветеринарии.
Отмечается, что продукция принадлежит бренду «Вязанка» и была произведена во Владимире.
«17 сентября ветеринарные специалисты Нерюнгринского района отобрали 16 проб, из которых в 2 пробах выявлен положительный результат», – отметили в ведомстве.
Ветчина находится на ответственном хранении и будет утилизирована путем сжигания.
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