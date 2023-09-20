В ветчине бренда «Вязанка» в Якутии был обнаружен геном африканской чумы свиней

В ветчине «Столичная» бренда «Вязанка» в Якутии был обнаружен геном африканской чумы свиней. Информация об этом появилась в Telegram-канале республиканского департамента ветеринарии.

Отмечается, что продукция принадлежит бренду «Вязанка» и была произведена во Владимире.

«17 сентября ветеринарные специалисты Нерюнгринского района отобрали 16 проб, из которых в 2 пробах выявлен положительный результат», – отметили в ведомстве.

Ветчина находится на ответственном хранении и будет утилизирована путем сжигания.

Африканская чума свиней – это вирусное заболевание, которое поражает свиней. Оно характеризуется быстрым распространением и высокой смертностью зараженных животных. Вакцины от АЧС не существует. АЧС не опасен для человека, но наносит большой экономический ущерб свиноводческим хозяйствам.