В весенний призыв на военную службу отправятся 700 казанцев

В весенний призыв на военную службу отправятся 700 юношей из Казани, в том числе 140 из Кировского и Московского районов города, более 200 — из Вахитовского и Приволжского. Об этом стало известно на заседаниях призывной комиссии, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Планируется, что 36% новобранцев из Казани будут служить в сухопутных войсках, 14% — в Военно-морском флоте и Нацгвардии. 13% попадут в части центрального подчинения Минобороны, 10% — в Ракетные войска стратегического назначения, 9% — в Воздушно-космические силы, 3% — в Президентский полк ФСО, 1% — в МЧС.

Как уточнил руководитель исполкома, председатель призывных комиссий Казани Рустем Гафаров, призывники и не будут направляться в горячие точки, «службу они будут нести исключительно в местах дислокации своих воинских частей».

Напомним, что указ о весеннем военном призыве в конце марта подписал Президент России Владимир Путин. Согласно ему, призыв затронет 134,5 тыс. россиян и продлится до 15 июля.