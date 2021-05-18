В весенний лесокультурный сезон лесники РТ высадили деревья на площади 1,3 тыс. га

Весенний лесокультурный сезон 2021 года завершился в Татарстане. За указанный период сотрудники лесхозов выполнили работы по лесовосстановлению на площади 1,4 тыс. га, сообщает сегодня пресс-служба Минлесхоза РТ.

«В ходе весеннего лесокультурного сезона лесные культуры высажена на площади 1,3 тыс. га, работы по лесоразведению выполнены на 104 га. Всего в текущем году в республике по региональному проекту «Сохранение лесов в РТ» национального проекта «Экология» будут проведены лесовосстановительные работы на площади 3,8 тыс. га. Также планируется заготовить около 11,5 тонн семян основных лесообразующих пород и вырастить более 31 млн. штук стандартного посадочного материала», - сказано в сообщении.

Кроме того, в республике высажены защитные лесные насаждения на землях сельскохозяйственного назначения площадью 1,7 тыс. га. Летом и осенью планируются работы по естественному и комбинированному лесовосстановлению, агротехническому уходу за лесными культурами, заготовке семян лесных растений.

Напомним, национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Цели для них глава государства сформулировал в так называемом «майском» указе № 474 от 21.07.2020.