В весенний и осенний период в Татарстане высадили 3,2 млн саженцев деревьев

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Весной и осенью в Татарстане, как и по всей стране, проходят две природоохранные акции. В их рамках в республике высадили 3,2 млн саженцев, передает пресс-служба Минлесхоза.

В весенний период проводится международная акция «Сад памяти», организованная в целях почтить память и отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны. В 2023-м она проводилась уже в четвертый раз, в Татарстане высадили 1,2 млн саженцев деревьев.

Осенью в лесах республики было посажено 2 млн деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес», цель которой — высадить в стране более 70 млн деревьев.

Оба мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.