За весенние каникулы в детских лагерях Татарстана отдохнут более 16 тыс. учащихся

За весенние каникулы, которые стартовали 26 марта, в лагерях Татарстана отдохнут более 16 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«В период весенних каникул, которые стартовали с 26 марта, в детских лагерях Татарстана планируется принять 16 155 детей и подростков, в том числе детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации <…>», — сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

По словам первого замминистра, речь идет о 263 оздоровительных организациях, находящихся на территории 20 муниципальных образований республики.

Смены в лагерях будут посвящены языкам, цифровизации, спорту, творчеству и другим темам. При этом будут предприняты все необходимые меры, которые позволят обеспечить безопасность детского отдыха. Все службы, вовлеченные в организацию детского отдыха, переведены в режим усиленной работы и контроля, заверил Садыков.