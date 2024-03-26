В весенние каникулы в лагерях Татарстана отдохнут 17 тыс. детей

17 тыс. ребят из Татарстана отдохнут в детских оздоровительных лагерях во время весенних каникул. Из них 829 детей, чьи родители призваны по мобилизации, сообщил в своем телеграм-канале глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

Он отметил, что пришкольные и загородные лагеря уже начали свою работу. Планируется, что детей и подростков в этом сезоне будут принимать 280 организаций отдыха.

«Мы предпринимаем все необходимые меры, которые позволят обеспечить безопасность детского отдыха. Уверен, что ребята смогут провести интересные каникулы с пользой для своего развития», — заявил министр.