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В весенние каникулы в лагерях Татарстана отдохнут 17 тыс. детей
17 тыс. ребят из Татарстана отдохнут в детских оздоровительных лагерях во время весенних каникул. Из них 829 детей, чьи родители призваны по мобилизации, сообщил в своем телеграм-канале глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.
Он отметил, что пришкольные и загородные лагеря уже начали свою работу. Планируется, что детей и подростков в этом сезоне будут принимать 280 организаций отдыха.
«Мы предпринимаем все необходимые меры, которые позволят обеспечить безопасность детского отдыха. Уверен, что ребята смогут провести интересные каникулы с пользой для своего развития», — заявил министр.
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