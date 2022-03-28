В весенние каникулы в Челнах открылись три загородных лагеря

В весенние школьные каникулы в Набережных Челнах заработали три загородных лагеря. Это комплекс «Саулык», «Росинка» и «Солнышко». Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора города Ильгизар Бариев.

«Все необходимые подготовительные мероприятия были проведены, дана соответствующая оценка. Дети уже отдыхают в этих загородных учреждениях», — отметил главный санитарный врач.

По словам Бариева, продолжается работа по предписаниям, выданным относительно ремонта оздоровительных и пришкольных лагерей, которые будут задействованы в оздоровительную кампанию в 2022 году.

По-прежнему ведомство выдает все необходимые рекомендации на выезд детей и школьников при проведении различных спортивных соревнований и культурно-зрелищных мероприятий, которые проводятся как на территории республики, так и в целом по России.