В весенние каникулы стартует «Академия первых»

В весенние каникулы начнет работу «Академия первых». Там лидеров «Движения первых» в районах Татарстана будут обучать организации мероприятий и социальному проектированию. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Мы будем проводить зональные семинары, где будем обучать лидеров движения в районах, затем они будут передавать знания тем, кто возглавляет отделения в школах. Речь будет идти об их организаторских способностях, так как вся наша деятельность строится на том, что делают сами ребята по направлениям движения», — рассказал собеседник агентства.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.