Происшествия 12 января 2026 10:53

В Верховном суде РТ задержали пьяного казанца, который вел себя неадекватно

В Верховном суде РТ задержали пьяного казанца, который вел себя неадекватно. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по РТ.

Мужчина пришел на одно из заседаний, проводившихся в этот день, однако судебные приставы заметили его шаткую походку, сильный запах спиртного и неадекватное поведение. Сам же мужчина не стал отрицать, что употреблял алкоголь, однако требования покинуть здание проигнорировал и настаивал на участии в заседании.

На мужчину составили административный протокол за неповиновение сотруднику, однако затем ситуация дополнительно усугубилась – во время оформления документов нарушитель специально порвал протокол, а также стал громко ругаться, мешая работе суда. После этого мужчину задержала Росгвардия.

В ГУФССП по РТ напомнили, что посещение судов в состоянии опьянения строго запрещено, а соблюдение правил – не формальность, а важное условие для обеспечения безопасности и должной работы системы правосудия.

#Верховный суд РТ #Казань #УФССП по РТ
