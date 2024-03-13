Верховный суд РТ вынес приговор гражданам Узбекистана, изнасиловавшим и убившим женщину

Верховный суд Татарстана вынес приговор уроженцам Узбекистана Дадахону Шоназарову и Ахрору Ибрахимову. Мужчин признали виновными в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Помимо этого, Шоназарова также признали виновным в грабеже и убийстве.

«Признать виновными и назначить наказание Ибрахимову 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, Шоназарову 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – сказал судья.

Отметим, что обвинение просило для Ибрахимова наказание в виде восьми лет лишения свободы, а для Шоназарова – 20 лет.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

По версии следствия, в конце октября 2022 года жительница Казани решила скрасить вечер в кафе «Баку». Ближе к четырем утра женщина встретила троих мужчин, среди которых были Ибрахимов и Шоназаров. После этого девушка отправилась с ними в гостиницу-сауну, однако компанию не приняли из-за отсутствия мест. Тогда они решили выпить у заброшенного здания.

Отметим, что приятель Ибрахимова и Шоназарова выступил в деле в качестве свидетеля, поскольку не насиловал женщину и стоял в стороне, дожидаясь друзей.

В заброшенном здании Ибрахимов и Шоназаров изнасиловали женщину. После этого Ибрахимов и мужчина, проходящий по делу свидетелем, уехали. В свою очередь Шоназаров остался, забрал у девушки телефон и ударил ее бутылкой по голове. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Как выяснил «Татар-информ», Шоназаров на предварительном следствии признал, что добил женщину бутылкой и забрал телефон. Однако в суде эти обстоятельства отрицал.