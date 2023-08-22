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Экономика 22 августа 2023 07:34

В Верхнеуслонском районе за 55,5 млн рублей отремонтируют дороги общего пользования

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В Верхнеуслонском районе за 55,5 млн рублей отремонтируют дороги общего пользования
Фото: © «Татар-информ»

В Верхнеуслонском районе проведут ремонт 2,652 км автодорог общего пользования. На их проведение выделят 55,5 млн рублей, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Согласно документации, средства пойдут на реализацию муниципальных программ работ на дорогах общего пользования местного значения. Срок выполнения — до 31 декабря.

Помимо этого, Главтатдортранс, которое является заказчиком работ, ищет подрядчика для обновления подъезда к садоводческим товариществам «Свияга» и «Отрада». Обновление 0,375 км дорог общего пользования оценивается в 9,2 млн рублей.

Средства выделяются из бюджета Республики Татарстан и муниципального бюджета.

#ремонт дорог
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