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В Верхнеуслонском районе водитель авто из Чувашии погиб при столкновении с самосвалом
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В Верхнеуслонском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
По их информации, у поселка Куралово столкнулись Renault и грузовой автомобиль.
Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду искореженного металла.
В результате аварии 45-летний водитель легкового авто из Чувашии погиб на месте.
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