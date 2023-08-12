В Верхнеуслонском районе водитель авто из Чувашии погиб при столкновении с самосвалом

В Верхнеуслонском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

По их информации, у поселка Куралово столкнулись Renault и грузовой автомобиль.

Фото: © очевидцы

Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду искореженного металла.

Фото: © очевидцы

В результате аварии 45-летний водитель легкового авто из Чувашии погиб на месте.