В Верхнеуслонском районе усиливают меры перед пожароопасным сезоном

С наступлением весны в Верхнем Услоне усиливают меры противопожарной безопасности. По прогнозам синоптиков, пожароопасный сезон начнется раньше обычного, и власти района уже принимают необходимые меры.

На экстренном совещании, которое провел глава района Евгений Варакин, обсуждались ключевые задачи по предотвращению возгораний сухостоя и лесных пожаров. В совещании приняли участие руководители сельских поселений и сотрудники оперативных служб.

Одна из первоочередных задач — создание противопожарных разрывов в населенных пунктах, граничащих с лесами. Для этого будут вспахивать землю и выкашивать траву, чтобы минимизировать риск распространения огня. Кроме того, особое внимание уделено технической готовности спецтехники, которая должна быть в полной боевой готовности.

Профилактика — ключевой элемент в борьбе с пожарами. Евгений Варакин поручил усилить разъяснительную работу с жителями, напомнить о правилах безопасности и алгоритме действий при возгорании. Особенно это касается садоводческих товариществ, где с началом дачного сезона традиционно возрастает риск неконтролируемых поджогов сухой травы.

«Мы должны действовать оперативно и слаженно. В ближайшее время необходимо подготовить четкий план противопожарных мероприятий. Контроль за ситуацией должен быть максимальным», — подчеркнул глава района.

Также Варакин отметил, что необходима жесткость и последовательность в реализации всех мер безопасности. Профильные службы должны работать в тесном взаимодействии и незамедлительно реагировать на любые потенциальные угрозы.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого