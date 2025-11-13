В Верхнеуслонском районе шьют зимнюю экипировку для бойцов СВО

С наступлением холодов волонтеры Верхнеуслонского района расширили направление своей деятельности – теперь они занимаются пошивом зимней одежды и атрибутики для военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции.

Одними из первых к работе подключились жители поселка Октябрьский. На базе местного гуманитарного штаба начался пошив теплых поясов – важного элемента зимней экипировки. Такие пояса защищают от холода и делают пребывание бойцов в полевых условиях более комфортным, особенно для тех, кто выполняет задачи в окопах или на открытой местности.

Процесс полностью организован силами добровольцев. Они используют качественные материалы, тщательно подбирая ткань и утеплитель. Уже в ближайшее время партия теплых поясов войдет в состав очередного гуманитарного груза, который Верхнеуслонский район направит в зону СВО.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.