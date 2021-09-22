В Верхнеуслонском районе стартовала тренировка российской сборной по стендовой стрельбе

В Татарстане начались сборы российской команды по стендовой стрельбе. В Верхнеуслонский район съехались 100 перспективных молодых стрелков — 50 траншейников и 50 кругловиков. Тренировки проходят на базе комплекса «Свияга».

В числе участников сборов 30 представителей Татарстана, в том числе Геннадий Мамкин, Полина Князева, Алина Ахатова, Кирилл Багров, Дарья Лекомцева и Артем Глотов.

Как рассказал тренер сборной России Диего Гаспарини, основная цель таких тренировок — смотр молодых спортсменов. Так, ряд стрелков, успешно прошедших сборы, будут приглашены для участия в следующем этапе подготовки к новому спортивному сезону.

К работе тренерского штаба в «Свияге» привлечены два татарстанских наставника Анна Митяшова и Виктор Филиппов.