В Верхнеуслонском районе спасли рыбаков, застрявших на льду Волги

В Верхнеуслонском районе двоих рыбаков сняли со льда у села Ташевка. Сообщение о том, что мужчины не могут самостоятельно выбраться на берег из‑за образовавшейся промоины, поступило на номер экстренных служб 112.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, спасатели на судне на воздушной подушке «Славир 9У» добрались до рыбаков и благополучно доставили их на берег. От медицинской помощи мужчины отказались.

Спасатели напоминают: выход на тонкий весенний лед крайне опасен.