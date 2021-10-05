В Верхнеуслонском районе состоялся чемпионат Татарстана по 3D-стрельбе

Фото: газета «Волжская новь»

В Верхнеуслонском районе прошел чемпионат Татарстана и командный турнир на Кубок главы по 3D-стрельбе из лука. Об этом пишет газета «Волжская новь».

Событие собрало почти 100 спортсменов из 10 регионов России. Соревнования проходили в одном из живописных уголков Верхнеуслонского района, в заповедной зоне на Охотничьем роднике.

Несмотря на дождь и сырость в лесах, участники соревнований за два дня серьезных испытаний продемонстрировали отличную меткость и выносливость.

Среди юных спортсменов победительницей чемпионата стала Мария Руденченко. Второе место завоевал Михаил Хватков. Тройку лидеров замкнул Даниил Киндюков. Среди взрослых спортсменов превзошел всех Константин Хватков в классе лука «Инстинктив».

Кубок главы Верхнеуслонского района остался дома: первое место завоевала команда, в которую вошли спортсмены из Верхнего Услона, Казани и Йошкар-Олы.