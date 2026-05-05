В Верхнеуслонском районе РТ высадили «Аллею памяти» в честь участников спецоперации

В Верхнеуслонском районе Татарстана состоялась акция «Аллея памяти», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и посвященная участникам специальной военной операции. Об этом «Татар-информу» рассказали в региональном отделении Российского военно-исторического общества в РТ.

Участники акции высадили яблоневую аллею – по замыслу устроителей, она должна стать живым символом памяти, благодарности и преемственности поколений. Мероприятие объединило представителей власти и общественных организаций, молодежных активистов и обычных жителей муниципалитета.

В мероприятии, в частности, приняли участие глава Верхнеуслонского района РТ Евгений Варакин, представители Администрации Раиса Республики Татарстан, исполнительный директор РВИО Татарстана Тимур Камалетдинов.

«Память сильна, когда она выражается в делах. Высаженная сегодня аллея – это знак уважения к тем, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, и к тем, кто выполняет боевые задачи сегодня. Такие акции помогают молодежи почувствовать личную связь с историей и ответственность за ее продолжение», – выразил уверенность Тимур Камалетдинов.

Акция «Аллея памяти» проводится в Татарстане ежегодно с 2010 года. В 2026 году, объявленном в республике Годом воинской и трудовой доблести, ее проведение в Верхнеуслонском районе стало частью общей работы по сохранению памяти о защитниках Отечества, отметили организаторы мероприятия.

